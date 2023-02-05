Вкуснее, чем в кофейне! Готовим ароматнейший раф из трех ингредиентов — родня точно попросит добавки

Вкусный кофе можно готовить и дома, главное — знать, что с чем смешивать и в каких пропорциях. Классический раф, пожалуй, один из несложных вариантов — с него и предлагаем начать знакомство с кофейной кухней.

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Для приготовления ароматнейшего рафа понадобятся всего три ингредиента: 11% сливки (230 мл), эспрессо, заваренный в гейзерной кофеварке (40 г), и ванильный сахар (16 г).

1. Завариваем эспрессо в гейзерной кофеварке в пропорции 60 граммов на литр воды (можно и в турке, но тогда кофе нужно процедить через мелкое сито).

2. Нагреваем в сотейнике сливки, но не даем им кипеть, добавляем сахар и ждем полного растворения, доводим температуру до 60 градусов.

3. Смешиваем кофе и сливки с сахаром, а для красивой пенки переливаем напиток во френч-пресс и делаем десять нажатий вниз-вверх — готово!

«Главный по кофе» в сети STARS COFFEE Богдан Прокопчук утверждает, что ванильный сахар можно приготовить и своими руками. Для этого кладем в стакан белый сахар и две-три палочки стручковой ванили. Через сутки будет готово.

По материалам РИА Новости