Какой бюджетный российский крем обошел в качестве люксовые средства: даже Израиль остался позади

Отобрать пальму первенства у российского бюджетного крема удалось лишь французскому крему Vichy Liftactiv Collagen Specialist, который стоит около 3500 рублей. Но при этом крем Kora Phytocosmetics обошел израильский продукт Holy Land With Vitamin C за 2600 рублей, который занял третью позицию в рейтинге.

Четвертое место в топ-5 кремов с витамином С опять-таки заняло отечественное средство за 500 рублей — Natura Siberica.

Ну а на пятое место эксперты поставили корейский крем The Saem Calamansi Pore Cool Down Cream почти за тысячу рублей.

Источник: markakachestva.ru.