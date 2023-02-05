Какой бюджетный российский крем обошел в качестве люксовые средства: даже Израиль остался позади

Эксперты «МаркиКачества» смогли удивить результатами своего исследования кремов с витамином С.
Проверяли средства мирового ассортимента, которые можно приобрести на территории РФ. В итоге отечественный крем Kora Phytocosmetics за каких-то 500 рублей смог войти в тройку лучших в мире, оставив позади себя зарубежные наименования.
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Отобрать пальму первенства у российского бюджетного крема удалось лишь французскому крему Vichy Liftactiv Collagen Specialist, который стоит около 3500 рублей. Но при этом крем Kora Phytocosmetics обошел израильский продукт Holy Land With Vitamin C за 2600 рублей, который занял третью позицию в рейтинге.
Четвертое место в топ-5 кремов с витамином С опять-таки заняло отечественное средство за 500 рублей — Natura Siberica.
Ну а на пятое место эксперты поставили корейский крем The Saem Calamansi Pore Cool Down Cream почти за тысячу рублей.
Источник: markakachestva.ru.