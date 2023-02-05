Доллар в России остановили! Февраль стал уничтожающим для американской валюты

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В последнем месяце зимы прибыль долларовых вкладов будет доходить всего лишь до 0,044–1,515%.

Эти мизерные цифры, конечно, никакой существенной прибыли они принести не могут. В последующие месяцы картина фактически не изменится.

Источник: konkurent.ru.