Какая белорусская косметика самая лучшая: натуральный состав, низкая стоимость

Какая белорусская косметика самая лучшая: натуральный состав, низкая стоимость

Кремы. Фото: Global Look Press

Средства не содержат парабенов.

Эксперты «МаркиКачества» определили лучшие наименования белорусской косметики. Они заявили, что белорусская линия косметики Liv Delano имеет натуральный состав, при этом обладает невысокой стоимостью.

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В средствах вы не найдете парабенов и минеральных масел. Благодаря этому качеству бренд вошел в пятерку лучших из Белоруссии.

Самым популярным белорусским брендом в России эксперты назвали марку Luxvisage. Бренд Relouis вошел в топ-5 лучших благодаря широкому ассортименту декоративной косметики. BelorDesign отмечен за высокое качество декоративки. А «Белита-Витэкс» занял лидерские позиции из-за лучшего ассортимента.

Источник: rsute.ru.

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