Названы лучшие женские духи с ароматом фруктов: молодят и притягивают мужчин

Свыше 80% мужчин рефлекторно реагируют на женщин, которые использовали фруктовые ароматы. Сильной половине человечества кажется, что эти женщины обладают той же свежестью, что и запах.

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Кроме того, подобный аромат им кажется аппетитным, а оттого притягательным. Также они переносят природный нежный запах на их обладательниц, отчего они кажутся мужчинам моложе.

Чтобы дамы точно знали, как повести за собой мужчин, эксперты определили лучшие фруктовые духи 2023 года.