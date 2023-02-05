Аромат и вкус, словно сейчас сварили! Лучший растворимый кофе назвали эксперты

Кофе ценят за его аромат и бодрящий вкус, однако варить напиток не всегда удается. Дело это не самое простое, отнимает массу времени, а покупной свежеприготовленный кофе недешево стоит. И тут всегда на помощь приходит растворимый вариант.

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Эксперты «МаркиКачества» решили помочь россиянам с выбором хорошего растворимого кофе и определили лучшие экземпляры, которые можно приобрести в магазинах страны. Исследователи ориентировались на реальные отзывы покупателей данного продукта.

На первое место был поставлен растворимый кофе Gevalia original (производство — Швеция). Напиток почти не отличить от вареного по аромату, по крайней мере, так считают потребители.

Второе место досталось швейцарскому кофе Bushido Kodo, потребителям понравился его мягкий и сбалансированный вкус.

Третье место досталось Carte Noire Original (производство — Франция), пользователям понравилась насыщенность кофе.

Источник: markakachestva.ru.