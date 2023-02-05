Надежда рухнула! Доллар ошеломил своим курсом – официальные цифры

Некоторых россиян эти цифры могут ошеломить. Ведь некоторые граждане ждали гораздо большего повышения американской валюты. Соответственно, валютчики надеялись на хороший заработок, но этого не произойдет – их надежда разрушена.

«Мы ожидаем курс на уровне в среднем 70 рублей за доллар, примерно, как сейчас. Более широкий диапазон в среднем по году — 68–72 рублей», — спрогнозировал первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

Источник: «Известия».