Надежда рухнула! Доллар ошеломил своим курсом – официальные цифры

Министерство экономического развития России озвучило официальное мнение о будущем курсе доллара в текущем году.
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Некоторых россиян эти цифры могут ошеломить. Ведь некоторые граждане ждали гораздо большего повышения американской валюты. Соответственно, валютчики надеялись на хороший заработок, но этого не произойдет – их надежда разрушена.
«Мы ожидаем курс на уровне в среднем 70 рублей за доллар, примерно, как сейчас. Более широкий диапазон в среднем по году — 68–72 рублей», — спрогнозировал первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.
Источник: «Известия».