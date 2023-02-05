«Нужно найти общий язык»: этим знакам предстоит непростой разговор со второй половинкой пятого февраля

Стало известно, кому пятого февраля стоит обсудить все наболевшее со своим партнером.
Представители стихии огня и воды должны быть внимательнее к окружающим в воскресенье, пятого февраля.
«Может появиться недопонимание в отношениях, что приведет к ссоре. Чтобы этого избежать, нужно найти общий язык и все обсудить. Также возможно повышение по карьерной лестнице и увеличение дохода во втором полугодии», – посоветовали астрологи Ракам.
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«Будут разногласия со своей второй половинкой, но всех проблем можно избежать, если обсудить это в спокойной обстановке. Выходные станут отличным промежутком времени, чтобы хорошо отдохнут и расслабиться от повседневных хлопот», – рассказали о гороскопе для Овнов в rsute.ru.
Напомним, ранее астролог предупредила о событиях четвертого и пятого февраля.