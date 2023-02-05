Женщины с этими именами самые удачливые и дольше всех живут: родители наградили

Известно, что на судьбу человека влияет не только гороскоп. Но и имя, которое дают ему при рождении. Некоторым женщинам особенно повезло – их родители наградили именами, которые несут в себе код счастья, умиротворения и долголетия.
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К таким женщинам, которых судьба поцеловала в темечко, относятся Анастасии, Надежды и Ольги.
Анастасия всю свою жизнь сохраняет молодость и бодрость духа, а все благодаря природному любопытству и жажде жизни.
Надежда позитивно смотрит на жизнь, а потому всегда готова к новым свершениям и самосовершенствованию.
Ольги очень добры к людям, этот дар держит их на земле, стимулирует к росту, развитию и долголетию.
Источник: horoscopes.rambler.ru.