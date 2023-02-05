Женщины с этими именами самые удачливые и дольше всех живут: родители наградили

Известно, что на судьбу человека влияет не только гороскоп. Но и имя, которое дают ему при рождении. Некоторым женщинам особенно повезло – их родители наградили именами, которые несут в себе код счастья, умиротворения и долголетия.

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К таким женщинам, которых судьба поцеловала в темечко, относятся Анастасии, Надежды и Ольги.

Анастасия всю свою жизнь сохраняет молодость и бодрость духа, а все благодаря природному любопытству и жажде жизни.