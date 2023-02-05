«Яндекс» хочет приобрести долю Uber в общей компании

Компания «Яндекс» договаривается о сделке с Uber.

Если сделка состоится, то «Яндекс» станет 100%-ным владельцем MLU B.V.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Согласно условиям сделки между «Яндексом» и Uber, о которой стороны сообщили в августе 2021 года (тогда «Яндекс» объявил о выкупе за $1 млрд долей Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» и своем беспилотном подразделении), российская компания получила право в течение двух лет выкупить оставшуюся долю Uber по цене в диапазоне $1,8–2 млрд», – рассказали в forbes.ru.