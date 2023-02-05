«Не снимать крупные суммы»: стало известно, как правильно обращаться с банковской картой

Специалист назвала примеры, когда владельцы банковских карт причиняют себе вред неправильным использованием «пластика».

Оказалось, не стоит прикреплять к карте бумагу с пин-кодом. Если человек потеряет карту, нашедший может легко воспользоваться средствами.

Аккуратнее нужно быть с смс-уведомлениями онлайн-банка. Сообщения можно прочитать и при заблокированном экране.

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При использовании банкомата тоже стоит быть осторожнее.