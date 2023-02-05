«Не снимать крупные суммы»: стало известно, как правильно обращаться с банковской картой

Банковские карты

Банковские карты. Фото: Global Look Press 

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко поделилась важной информацией.

Специалист назвала примеры, когда владельцы банковских карт причиняют себе вред неправильным использованием «пластика».

Оказалось, не стоит прикреплять к карте бумагу с пин-кодом. Если человек потеряет карту, нашедший может легко воспользоваться средствами. 

Аккуратнее нужно быть с смс-уведомлениями онлайн-банка. Сообщения можно прочитать и при заблокированном экране. 

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При использовании банкомата тоже стоит быть осторожнее. 

«Лучше использовать банкомат в отделении банка, в хорошо освещенном месте с видеонаблюдением, закрывая клавиатуру и отсек для выдачи наличных, не снимать крупные суммы при посторонних», – рассказала Ольга Дайнеко в беседе с 1prime.ru.

Напомним, ранее специалист рассказал, как правильно хранить деньги.

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