«Не снимать крупные суммы»: стало известно, как правильно обращаться с банковской картой

Специалист назвала примеры, когда владельцы банковских карт причиняют себе вред неправильным использованием «пластика».
Оказалось, не стоит прикреплять к карте бумагу с пин-кодом. Если человек потеряет карту, нашедший может легко воспользоваться средствами.
Аккуратнее нужно быть с смс-уведомлениями онлайн-банка. Сообщения можно прочитать и при заблокированном экране.
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При использовании банкомата тоже стоит быть осторожнее.
«Лучше использовать банкомат в отделении банка, в хорошо освещенном месте с видеонаблюдением, закрывая клавиатуру и отсек для выдачи наличных, не снимать крупные суммы при посторонних», – рассказала Ольга Дайнеко в беседе с 1prime.ru.
Напомним, ранее специалист рассказал, как правильно хранить деньги.