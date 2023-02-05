«То, о чем давно мечтали»: Анжела Перл обрадовала представителей этого знака

Стало известно, кому из знаков зодиака пятого февраля звезды приготовили приятный сюрприз.

Астролог Анжела Перл назвала счастливчиков этого воскресенья.

Ими оказались Скорпионы. Им эксперт посоветовала правильно распорядиться финансами в этот день.

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