«То, о чем давно мечтали»: Анжела Перл обрадовала представителей этого знака

Анжела Перл

Анжела Перл. Фото: соцсети 

Астролог составила гороскоп на выходные.

Стало известно, кому из знаков зодиака пятого февраля звезды приготовили приятный сюрприз.

Астролог Анжела Перл назвала счастливчиков этого воскресенья. 

Ими оказались Скорпионы. Им эксперт посоветовала правильно распорядиться финансами в этот день.

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«Скорпионы могут получить то, о чем давно мечтали. Астролог прогнозирует исполнение желаний, но многое будет зависеть непосредственно от них самих», – отметили в rsute.ru.

Напомним, Елена Мун рассказала, к чему готовиться россиянам в феврале

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