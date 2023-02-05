«Металлы тоже будут пользоваться спросом»: специалист рассказала, как правильно хранить деньги

Стало известно, где лучше хранить деньги для долгосрочной перспективы.

Оказалось, не стоит покупать золото. Так как при переезде сложно будет вывозить драгоценный металл.

«С точки зрения удельного веса золота его проще хранить. Еще я бы обратил внимание на палладий. Думаю, что редкие металлы тоже будут пользоваться спросом. Драгоценные камни – красиво, но это не самое лучшее средство хранения. Конечно, это тоже выгодно, но скорее для красоты», – отметил эксперт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В произведениях искусства деньги также не стоит хранить. Лучше купить земельный участок.