Важно помнить: названы пять ошибок при выборе маникюра

Модницам сообщили, на что стоит обратить внимание при выборе мастера маникюра.

Если мастер будет совершать эти пять ошибок, лучше его избегать.

Речь идет о рекомендации мастера оставлять чересчур длинные ногти. В 2023 году это станет абсолютным антитрендом.

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Не советуется делать сложный дизайн. Блестки, стемпинг, френч – все это вместе точно не стоит использовать в 2023 году. Особенно осторожно нужно быть со стразами.