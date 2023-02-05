Важно помнить: названы пять ошибок при выборе маникюра

Ксения Бородина на маникюре

Ксения Бородина на маникюре. Фото: Global Look Press 

Эксперты, создающие дизайн ногтей, поделились экспертным мнением.

Модницам сообщили, на что стоит обратить внимание при выборе мастера маникюра. 

Если мастер будет совершать эти пять ошибок, лучше его избегать.

Речь идет о рекомендации мастера оставлять чересчур длинные ногти. В 2023 году это станет абсолютным антитрендом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Не советуется делать сложный дизайн. Блестки, стемпинг, френч – все это вместе точно не стоит использовать в 2023 году. Особенно осторожно нужно быть со стразами.

Но при этом не нужно сильно увлекаться минимализмом.  

Еще не рекомендуют надписи на ногтях и неактуальные цвета. Об этом рассказали в  woman.ru.

Напомним, ранее женщинам рассказали, к какой одежде стоит отнестись с осторожностью.

Читайте также