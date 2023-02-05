Важно помнить: названы пять ошибок при выборе маникюра

Модницам сообщили, на что стоит обратить внимание при выборе мастера маникюра.
Если мастер будет совершать эти пять ошибок, лучше его избегать.
Речь идет о рекомендации мастера оставлять чересчур длинные ногти. В 2023 году это станет абсолютным антитрендом.
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Не советуется делать сложный дизайн. Блестки, стемпинг, френч – все это вместе точно не стоит использовать в 2023 году. Особенно осторожно нужно быть со стразами.
Но при этом не нужно сильно увлекаться минимализмом.
Еще не рекомендуют надписи на ногтях и неактуальные цвета. Об этом рассказали в woman.ru.
Напомним, ранее женщинам рассказали, к какой одежде стоит отнестись с осторожностью.