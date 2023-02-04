«Сумма материнского капитала индексируется»: власти обрадовали россиянок

Стало известно, что государство проиндексирует материнский капитал в этом году.
Как и другие соцвыплаты, материнский капитал будет увеличен на 11,9%.
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Изменение затронет и тех, у кого осталась часть неиспользованных средств от материнского капитала.
«Любая неиспользованная сумма материнского капитала индексируется. Поэтому мама, родившая ребенка до 2023 года и получившая сертификат, с февраля сможет использовать более высокий материнский капитал по сравнению с суммой, которая была указана при оформлении», – отметили в vz.ru.
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