«Сумма материнского капитала индексируется»: власти обрадовали россиянок

Матери

Матери. Фото: Global Look Press 

Эксперты Социального фонда России рассказали об увеличении материальной поддержки.

Стало известно, что государство проиндексирует материнский капитал в этом году.

Как и другие соцвыплаты, материнский капитал будет увеличен на 11,9%.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Изменение затронет и тех, у кого осталась часть неиспользованных средств от материнского капитала.

«Любая неиспользованная сумма материнского капитала индексируется. Поэтому мама, родившая ребенка до 2023 года и получившая сертификат, с февраля сможет использовать более высокий материнский капитал по сравнению с суммой, которая была указана при оформлении», – отметили в vz.ru.

Напомним, ранее эксперт рассказал, кому точно одобрят микрозайм

Читайте также