Невысоким женщинам на заметку: к какой одежде стоит отнестись с осторожностью

Стало известно, какую одежду не нужно покупать невысокой женщине.

Куртки до середины бедра не подходят девушкам с ростом 165 см и меньше. Такая модель может визуально уменьшить и придать больший объем обладательнице куртке.

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Длина макси тоже не рекомендуется невысоким женщинам. Допустимы варианты с приталенным кроем. Это позволит оставить щиколотки открытыми.

Еще одна «запрещенная» вещь – мешковатая одежда. Зрительный акцент в таких моделях смещается с талии на ноги. Кажется, что девушка стала еще ниже.