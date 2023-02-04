Невысоким женщинам на заметку: к какой одежде стоит отнестись с осторожностью

Стало известно, какую одежду не нужно покупать невысокой женщине.
Куртки до середины бедра не подходят девушкам с ростом 165 см и меньше. Такая модель может визуально уменьшить и придать больший объем обладательнице куртке.
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Длина макси тоже не рекомендуется невысоким женщинам. Допустимы варианты с приталенным кроем. Это позволит оставить щиколотки открытыми.
Еще одна «запрещенная» вещь – мешковатая одежда. Зрительный акцент в таких моделях смещается с талии на ноги. Кажется, что девушка стала еще ниже.
Не подходят невысоким дамам и горизонтальные полосы на одежде. Лучше выбрать монохромные модели или вертикальный рисунок.
Массивные пушистые шубы лучше не приобретать. Как отмечают стилисты the Voice.ru, длинный ворс укорачивает ноги.
Напомним, ранее были названы шесть неактуальных моделей кроссовок.