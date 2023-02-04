Никакого пальмового масла: названы самые лучшие производители конфет

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Так исследования выявили, что продукция фирмы «Коркунов» делается с использованием только натурального сырья. Конфеты этой марки также имеют высокое качество и нежную консистенцию. А самое важное, что производитель полностью отказался от использования пальмового масла.

Также специалисты отметили высокое качество конфет «Краскон», «Красный Октябрь», Merci, Fazer. В их линейки продукции нет вредных добавок, подборкой поделились эксперты проекта «ВыборОК».