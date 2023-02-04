Закон вступает в силу: россиян начнут выселять из квартир уже с 6 февраля за дебоширство и громкую музыку

Многие сталкивались с ситуациями, когда соседи не дают отдыхать после работы или просто выспаться в выходной день. Дебоширы, любители слушать громко музыку зачастую остаются безнаказанными. Однако теперь их могут выселить. Жителям России сообщили о том, что с 6 февраля 2023 года в силу вступает закон, позволяющий выселять собственников из квартир по решению суда.
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По некоторым данным, оказаться на улице могут как раз те граждане, которые регулярно лишают соседей спокойной жизни. Если они шумят в ночное время, а жалобы жна такого жильца регулярно поступают в соответствующие органы, то дело теперь может дойти до суда.
И если суд решит, что человек действительно мешает спокойно жить своим соседям, то его выселят из квартиры. В дальнейшем жилье выставят на аукцион, а все вырученные средства передадут дебоширу, об этом пишет портал Akket.