Минтруд предложил делать россиянам надбавки к зарплате в 100% размере

Примечательно, что в ведомстве склоняются к тому, что доплата должна делаться с учетом стажа работы в регионе.

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Также отмечаются, что дополнительные деньги смогут получить сотрудники федеральных государственных учреждений, научных организаций и университетов, а также работники из числа молодежи (до 35 лет), прожившие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пяти лет, об этом написано в постановлении правительства.

Важно добавить, что предельной суммой называют 100% размер от зарплаты. Такую выплату получают в Чукотском автономном округе, Северо-Эвенском районе Магаданской области, в Камчатском крае, на островах Северного Ледовитого океана и его морей (кроме Белого моря).