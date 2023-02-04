Всего в пяти отделениях Москвы — медлить нельзя! Важное заявление для россиян с валютой сделал Сбер

Сбер открыл новые горизонты для россиян. Банк предлагает еще одну валюту для покупки или продажи, которая по динамике курса невероятно схожа с американским долларом.

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Доступна она всего в пяти отделениях банка в Москве, но если спрос на нее окажется высоким, то число отделений незамедлительно возрастет.

«ОАЭ — с одной стороны, популярное туристическое направление для россиян, с другой, активно развиваются деловые связи с этой страной. Кроме того, в дирхамы можно инвестировать, ведь по динамике курса эта валюта похожа на доллар США», — цитирует ТАСС директора дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова.

Ранее эксперты спрогнозировали, каким будет курс национальной валюты в феврале — цифры неутешительные.