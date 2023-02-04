Эксперт рассказал, кому точно одобрят микрозайм

Стало известно, кто может получить микрозайм без труда.

Специалисты заявили, что женщинам быстрее одобряют микрокредит.

«В структуре спроса (поданные заявки, до получения решения от кредитора) преобладают мужчины – от них поступает 58% от всех заявок, от женщин – 42%», – отметили в исследовании микрофинансовой организации Moneyman.

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