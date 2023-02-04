Эксперт рассказал, кому точно одобрят микрозайм

Стало известно, кто может получить микрозайм без труда.
Специалисты заявили, что женщинам быстрее одобряют микрокредит.
«В структуре спроса (поданные заявки, до получения решения от кредитора) преобладают мужчины – от них поступает 58% от всех заявок, от женщин – 42%», – отметили в исследовании микрофинансовой организации Moneyman.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«В структуре фактически выданных займов (те, кто получил одобрение) соотношение составляет уже 50% на 50%. Таким образом, вероятность получения займа у женщин выше», – процитировали экспертов в ria.ru.
В организациях микрокредитования отмечают, что женщины с большей ответственностью подходят к финансовым обязательствам. Поэтому кредиторы выдают им ссуды чаще, чем мужчинам.