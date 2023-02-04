Запасаемся корвалолом! Рубль покажет «крутое пике» на неделе с 6 по 12 февраля: прогноз аналитика

Предстоящая неделя будет не самой удачной в истории рубля. По прогнозам аналитиков, национальная валюта свалится в «крутое пике».

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Падение будет безболезненное, но крайне неприятное — примерно три рубля. Если неделей раньше доллар закрепился на отметке в 70 рублей, то в ближайшие дни он покажет около 73 рублей.

«Полагаем, что на следующей неделе курс доллара попробует преодолеть отметку 71 рубль и закрепиться в диапазоне 71-73 рубля», — цитирует «Коммерсантъ» главного аналитика ПСБ Егора Жильникова.

Он отметил, что ключевое давление на рубль оказало введение потолка цен на российские нефтепродукты с 5 февраля.