Кроссовки, которые испортят любой образ: шесть неактуальных моделей

Названы шесть моделей кроссовок, которые давно вышли из моды.
Кроссовки – универсальный вариант, который подходит практически под любой стиль. Но любая обувь должна соответствовать трендам, чтобы делать образ актуальным.
Кроссовки на танкетке давно утеряли свою популярность. Последний раз они были в моде в середине 2010-х годов и уже не нравились публике. Сегодня они смогут лишь подчеркнуть отсутствие вкуса.
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Не стоит надевать кроссовки с «девчачьим» декором, даже если вам хочется добавить красок в свои будни и праздника. Такая модель будет портить даже самый модный образ. Похожая история и с кроссовками на липучках, которые допустимы разве что на детях.
Ни в коем случае не выбирайте кроссовки с меховой отделкой. Это выглядит нелепо и безвкусно.
Золотые и серебристые кроссовки будут плохим выбором, несмотря на популярность этих цветов зимой. Эти оттенки прекрасно смотрелись в одежде, но в обуви это выглядит старомодно.
И главное – никаких кроссовок с широкими шнурками. Этому тренду из нулевых лучше остаться там же. Сегодня такие модели только визуально увеличивают стопу, подчеркивает MarieClaire.ru.
Напомним, ранее была названа самая популярная обувь 2023 года.