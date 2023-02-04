Кроссовки, которые испортят любой образ: шесть неактуальных моделей

Названы шесть моделей кроссовок, которые давно вышли из моды.

Кроссовки – универсальный вариант, который подходит практически под любой стиль. Но любая обувь должна соответствовать трендам, чтобы делать образ актуальным.

Кроссовки на танкетке давно утеряли свою популярность. Последний раз они были в моде в середине 2010-х годов и уже не нравились публике. Сегодня они смогут лишь подчеркнуть отсутствие вкуса.

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Не стоит надевать кроссовки с «девчачьим» декором, даже если вам хочется добавить красок в свои будни и праздника. Такая модель будет портить даже самый модный образ. Похожая история и с кроссовками на липучках, которые допустимы разве что на детях.