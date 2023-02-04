Российских школьников предупредили об изменениях порядка проведения ЕГЭ

Стало известно, что ждет старшеклассников на сдаче ЕГЭ в 2023 году.

Нововведения представило Министерство просвещения, рассказав о новых деталях. Измененные правила начнут действовать с первого сентября 2023 года.

Участники аттестации смогут менять перечень учебных предметов, которые сдают. Это касается и сроков сдачи экзаменов, но только при наличии уважительной причины.

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Военнослужащие по призыву или по контракту, которые поступают в профильные вузы, смогут подавать соответствующие заявления в местах прохождения службы.