Депутат объяснил, чем вызвано ослабление курса рубля

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выделил экономически обоснованный курс доллара к рублю.

Официальный курс доллара США сейчас примерно на 10 рублей выше, чем в ноябре – первой половине декабря. И чуть ниже, чем в конце декабря.

«У нас четкая формула прописана, в том числе и по бюджетному правилу, и по всем другим нормативным документам, что валюты продаются на рынке, и что рынок определяет их курс», – заявил эксперт.

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