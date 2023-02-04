Депутат объяснил, чем вызвано ослабление курса рубля

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выделил экономически обоснованный курс доллара к рублю.
Официальный курс доллара США сейчас примерно на 10 рублей выше, чем в ноябре – первой половине декабря. И чуть ниже, чем в конце декабря.
«У нас четкая формула прописана, в том числе и по бюджетному правилу, и по всем другим нормативным документам, что валюты продаются на рынке, и что рынок определяет их курс», – заявил эксперт.
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«Сегодня курс равен не 70–75 рублям за доллар, а около 70. Почему? (В конце года) наши крупнейшие компании для расчета по налоговым выплатам активно продавали валюту на рынке, из-за чего она подешевела. Сейчас налоговые выплаты закончились, и рубль немного ослаб. Это рыночная ситуация», – добавил Аксаков в беседе с radiosputnik.ria.ru.
Напомним, ранее эксперт дал несколько советов по содержанию банковской карты.