Какие модели iPhone перестанут работать в 2023 году: эксперт поделился своим мнением

Стало известно, что ожидает купивших iPhone 7 и более старые версии этого смартфона.

Директор проектов направления цифровых платформ и мобильных решений Лиги Цифровой Экономики Николай Яковлев предоставил свой прогноз.

По словам эксперта, компания прекратила поддержку iPhone 7. На этом устройстве больше нельзя обновлять операционную систему. Вероятно, владельцы не смогут устанавливать новые приложения в 2023 году.