Какие модели iPhone перестанут работать в 2023 году: эксперт поделился своим мнением

Стало известно, что ожидает купивших iPhone 7 и более старые версии этого смартфона.
Директор проектов направления цифровых платформ и мобильных решений Лиги Цифровой Экономики Николай Яковлев предоставил свой прогноз.
По словам эксперта, компания прекратила поддержку iPhone 7. На этом устройстве больше нельзя обновлять операционную систему. Вероятно, владельцы не смогут устанавливать новые приложения в 2023 году.
«Значит, в следующие год-два Apple откажется от поддержки iPhone 8 и так далее. На основе этой информации можно делать прогнозы. Однако стоит помнить, что это не критично: даже после прекращения поддержки телефон можно будет использовать для повседневных задач», – объяснил Яковлев в беседе с 1prime.ru.
Напомним, ранее эксперт дал несколько советов по содержанию банковской карты.