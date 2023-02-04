Решение принято: «Ашан» объявил важное для покупателей

Повышение цен на продукты – болезненная история для покупателей. Вот и на прошедшей неделе зафиксировано подорожание овощей. Но супермаркет «Ашан» по предложению Федеральной антимонопольной службы России принял решение установить ограничение на наценку в 2023 году.

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Речь идет о социально значимых товарах, цены на которые государство не может регулировать. И торговые сети добровольно идут на такие ограничения. Принято решение ввести ограничивающие наценки на некоторые позиции яблок, картофеля, капусты, моркови, лука, свеклы, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, а также некоторые категории социально значимых продовольственных товаров. Всего в перечне около 3000 наименований, сообщает сайт Konkurent.