Как не потерять свои деньги: эксперт дал несколько советов по содержанию банковской карты

Специалист рассказал, как выбрать кредитную карту для получения максимальной выгоды от продукта.

По словам Алексея Охорзина, перед оформлением кредитки надо узнать размер комиссии за ее обслуживание и стоимость СМС-информирования. Многие упускают эти платежи из виду, а позже сильно удивляются.

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Еще оказалось, некоторые банки предоставляют возможно сэкономить. Бесплатное обслуживание гарантировано зарплатным клиентам кредитных организаций, где оформлена карта.

Специалист посоветовал оценивать ежемесячные траты. При определенных суммах обслуживание будет бесплатным. Об этом Охорзин рассказал в беседе с 1prime.ru.