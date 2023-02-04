Одна таблетка все отстирает: свои кухонные полотенца не узнаете – будут как новенькие!

Что делать с кухонными полотенцами, если все попытки отстирать с ним жир, пятна и гарь перепробованы? Многие хозяйки считают, что проще уже не тратить ни силы, ни время на поиски идеального моющего и просто заменить текстиль на новый. В мусорку отправляются и столовые салфетки – вот уж где палитра пятен обширная, правда. Но не торопитесь избавляться от текстиля, возьмите всего одну таблетку и вы не узнаете своих кухонных помощников!

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Как новенькие полотенца будут, если использовать таблетку от посудомоечной машины. Возьмите всего одну и растворите ее в теплой воде, замочите полотенца, салфетки или прихватки на час, а потом стирайте их привычным образом. Результат вас приятно удивит, сообщает сайт Pensnews.