Удар по кошельку: эти продукты подорожали больше всего за неделю

По итогам новой рубежной недели января и февраля в магазинах страны зафиксирован рост цен на продукты питания. Наибольшее подорожание настигло овощи. Больше приходится платить за картошку, лук репчатый, морковка, огурцы. По данным сайта mk.ru, который отследил за неделю сильное подорожание, увеличение достигло едва ли не 8%.

«В общем и среднем за неделю инфляция в этом секторе увеличилась на 3,5%. Выглядят эти цифры, может, и не страшно, но подчеркнем – это рост всего лишь за одну неделю! В частности, картофель подорожал на 2%, морковка на 3,4%, огурцы на 7,6%, лук репчатый за минувшую семидневку прибавил почти 8%...», - сообщает издание.

Доктор экономических наук и действующий фермер Дмитрий Валигурский отмечает – то ли еще будет. Он объясняет такое положение цен сезонностью. И предрекает: «Отечественная картошка и корнеплоды подорожают еще процентов на 10-15».

К слову, год назад, в конце зимы, наблюдалась такая же картина. Рекорды ставил лук, цена на который в марте 2022 года выросла аж на 70% по данным Росстата.