5 февраля Полнолуние: Василиса Володина предостерегла людей об опасностях

Телеведущая, астролог Василиса Володина в своем астропрогнозе на первую неделю предостерегла людей о сложностях семидневки. Отдельно она обратила внимание на опасности Полнолуния. Оно произойдет уже 5 февраля, в воскресенье, и следует проявить осторожность в этот день.

«Воскресное Полнолуние формирует конфигурацию с Ураном, который и так искрил всю неделю. Ждем кульминации усилий, налегаем на научные новости, ловим инсайты и собственный палец, зависший над кнопкой «оплатить», - написала астролог в своем Telegram.

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