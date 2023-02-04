«Не испытывайте судьбу»: Глоба предупредил об опасностях 4 февраля – касается всех!

Достаточно неоднозначная первая неделя февраля подходит к концу. Но расслабляться сейчас – не самая лучшая идея. Астролог Богдан Глоба, сын Павла и Тамары Глобы, предупреждает, что суббота, 4 февраля, грозит массой опасностей. И стоит быть начеку, иначе существенен риск убытков и неприятностей.

«Избегайте толпы в субботу, сторонитесь сомнительных знакомств и не испытывайте судьбу. День аварийный и обманчивый. Договоренности вряд ли принесут что-то, кроме убытков», - предупредил Глоба-младший.

Более того, неделя завершится Полнолунием, а это дополнительный повод поостеречься – луди, по словам астролога, могут «срываться с цепи». Так что терять бдительность не стоит оба выходных дня.

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