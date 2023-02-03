Скупайте валюту, пока не поздно: новая неделя февраля обернется антирекордами — рублю предрекают резкий обвал

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают, что на следующей неделе февраля — с 6 по 10 число рубль продолжит снижаться.
Торги в понедельник откроются падением национальной валюты. И на то есть экономические предпосылки.
Рубль вновь окажется под давлением, он продолжит движение в узком диапазоне торгов, но не продемонстрирует склонности к слому основного тренда на снижение.
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По прогнозам аналитиков, рубль поставит новый антирекорд. Курс доллара на следующей неделе вырастет на 73 копейки, до 71,33 рубля, евро — на 87 копеек, до 77,7 рубля, юаня — на 12 копеек, до 10,54 рубля.
По материалам 1prime.ru