Скупайте валюту, пока не поздно: новая неделя февраля обернется антирекордами — рублю предрекают резкий обвал

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают, что на следующей неделе февраля — с 6 по 10 число рубль продолжит снижаться.

Торги в понедельник откроются падением национальной валюты. И на то есть экономические предпосылки.

Рубль вновь окажется под давлением, он продолжит движение в узком диапазоне торгов, но не продемонстрирует склонности к слому основного тренда на снижение.

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