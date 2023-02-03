Рухнуло все и разом: объявлены новые курсы валют на ближайшее время — эти цифры не для слабаков

Центральный банк России ежедневно устанавливает официальный курс валют на следующий день. Делается это по результатам валютных торгов на бирже. Курс, который озвучивается в пятницу, сохраняется до понедельника.
Какими же будут курсы валют в ближайшие два дня? Рубль укрепился по отношению к евро, но понизился по отношению к доллару.
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По итогам дня регулятор повысил стоимость доллара на 34 копейки — до 70,38 рубля. Евро обвалился на 22 копейки и будет стоить 76,73 рубля.
По материалам vnimanie.pro