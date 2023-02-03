Рухнуло все и разом: объявлены новые курсы валют на ближайшее время — эти цифры не для слабаков

Центральный банк России ежедневно устанавливает официальный курс валют на следующий день. Делается это по результатам валютных торгов на бирже. Курс, который озвучивается в пятницу, сохраняется до понедельника.

Какими же будут курсы валют в ближайшие два дня? Рубль укрепился по отношению к евро, но понизился по отношению к доллару.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».