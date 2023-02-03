Рухнуло все и разом: объявлены новые курсы валют на ближайшее время — эти цифры не для слабаков

Изображение рубля из рублевых монет

Изображение рубля из рублевых монет. Фото: Global Look Press

Центробанк России установил курс валют на выходные дни.

Центральный банк России ежедневно устанавливает официальный курс валют на следующий день. Делается это по результатам валютных торгов на бирже. Курс, который озвучивается в пятницу, сохраняется до понедельника.

Какими же будут курсы валют в ближайшие два дня? Рубль укрепился по отношению к евро, но понизился по отношению к доллару.

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По итогам дня регулятор повысил стоимость доллара на 34 копейки — до 70,38 рубля. Евро обвалился на 22 копейки и будет стоить 76,73 рубля.

По материалам vnimanie.pro

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