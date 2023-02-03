Россиянам с пенсией до 23 тысяч рублей повысят выплаты в два раза

Россияне, получающие пенсию меньше 23 тысяч рублей в месяц, имеют право на дополнительные выплаты. Но для этого нужно относиться к одной из трех категорий:
- инвалиды с военной травмой;
- семьи погибших инвалидов с военной травмой;
- семьи погибших военнослужащих.
За третью группу инвалидности будут доплачивать четыре тысячи рублей, за вторую — 11 тысяч рублей, а за первую группу — 22 тысячи.
Оформить заявку можно на сайте Госуслуг.
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