Россиянам с пенсией до 23 тысяч рублей повысят выплаты в два раза

Россияне, получающие пенсию меньше 23 тысяч рублей в месяц, имеют право на дополнительные выплаты. Но для этого нужно относиться к одной из трех категорий:

инвалиды с военной травмой;

семьи погибших инвалидов с военной травмой;

семьи погибших военнослужащих.

За третью группу инвалидности будут доплачивать четыре тысячи рублей, за вторую — 11 тысяч рублей, а за первую группу — 22 тысячи.

Оформить заявку можно на сайте Госуслуг.

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