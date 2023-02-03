Самые «денежные» комнатные растения, за которыми все охотятся

Астрологи уверены, что некоторые комнатные растения обладают энергетикой, способной повлиять на судьбы людей. Некоторые притягивают любовь, а некоторые — деньги.

Например, крассула овальная или ее еще называют «денежным деревом». Считается, что это растение притягивает деньги как магнит. Вот только посадить его надо правильно — обязательно в новый горшок. И желательно он должен быть красного или зеленого цвета.

Замиокулькас или «долларовое дерево». Конечно, миллионером вы тут же не станете. Но астрологи уверены, что доход в семье рано или поздно увеличится — растение приносит большую финансовую удачу.

Ну и кактус любит деньги. Он поглощает злую энергетику, как будто очищает пространство. Кактус угробить практически невозможно. Поливайте его хотя бы раз в месяц, и будет счастье.

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