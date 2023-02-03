Ипотека, коррупция, недовольные соседи: за что человека могут лишить жилья по законам РФ

Недавно в Госдуме прозвучало предложение изъять квартиры и дома у граждан, покинувших Россию на фоне политических событий, и передать их сиротам. А в каких случаях вообще можно по закону лишить человека жилья? За что могут отобрать недвижимость? На эти вопросы журналистам ответил кандидат юридических наук Андрей Некрасов.

По его словам, в законодательстве РФ предусмотрены всего три типовые ситуации, в которых гражданина могут лишить недвижимости. Однако, ни в одном из этих случаев у россиянина не отберут единственное принадлежащее ему жилье.