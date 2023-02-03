Ипотека, коррупция, недовольные соседи: за что человека могут лишить жилья по законам РФ

Недавно в Госдуме прозвучало предложение изъять квартиры и дома у граждан, покинувших Россию на фоне политических событий, и передать их сиротам. А в каких случаях вообще можно по закону лишить человека жилья? За что могут отобрать недвижимость? На эти вопросы журналистам ответил кандидат юридических наук Андрей Некрасов.
По его словам, в законодательстве РФ предусмотрены всего три типовые ситуации, в которых гражданина могут лишить недвижимости. Однако, ни в одном из этих случаев у россиянина не отберут единственное принадлежащее ему жилье.
«Лишить имущества можно только по решению суда. Бывают ситуации, когда у россиянина могут изъять квартиру, но их мало. Первый – это если человек не справился со своей долговой нагрузкой. Банк может реализовать ипотечную квартиру, если человек не выплачивает деньги по кредиту. Вообще, в рамках исполнительного производства, когда человек кому-то должен денег, могут реализовывать квартиры, но если это единственное жилье – то нет. Есть такое понятие, как исполнительский иммунитет», – рассказал юрист радио Sputnik.
«Второй вариант – это конфискация имущества, добытого преступным путем. Это касается и случаев коррупции. Можно в судебном порядке лишать этого имущества. Мы знаем много историй крупных коррупционеров, когда через суд у них изымали недвижимость. Но и в этих случаях речь не шла о единственном жилье».
«И последний вариант – это систематическое нарушение прав соседей. Например, если человек постоянно дебоширит, плохо себя ведет и на него постоянно составляют протоколы об административных правонарушениях. Это большая редкость, но в таких случаях органы местной власти могут через суд добиться выставления квартиры на аукцион и на вырученные деньги купить для человека жилье в другом месте, не с теми соседями, которым он мешал жить».
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