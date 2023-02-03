С 7 февраля Wildberries запретит продавать ряд товаров

С 7 февраля торговый интернет-портал Wildberries вводит запрет на продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей.

«Полностью ограничиваем продажу вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей, даже безникотиновых. Новость об изменениях выпустили для продавцов в договоре-оферте 31 января, с 7 февраля они вступят в силу», - цитирует ТАСС представителя маркетплейса.

По словам источника, недобросовестные продавцы использовали продажу безникотиновой продукции как лазейку для продажи никотиновых изделий, что запрещено правилами сайта.

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Таким образом, под запрет с 7 февраля подпадают безникотиновые курительные приборы, вейпы, безникотивные смеси и различные аппараты и жидкости для курения. Напомним, что в 2022 году были запрещены кальяны.