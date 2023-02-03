Сырники, супы, мясные и рыбные блюда: в поездах тестирую систему горячего питания без вагона-ресторана

В российских поездах начали тестировать систему горячего питания при отсутствии вагона-ресторана. В феврале такая услуга стала доступна в поездах № 50/49 «Екатеринбург – Сургут» и № 59/60 «Сургут – Москва». В них появилось специальное оборудование для разогрева еды.

«Пассажир, не покидая своего места в вагоне, может полноценно позавтракать, пообедать или поужинать. Чтобы сделать заказ, ему нужно обратиться к проводнику, - пишет о новых условиях Telegram-канал «Телеграмма РЖД». - Меню разнообразное: сырники, блинчики, супы, мясные и рыбные блюда, десерты, специальные блюда для маленьких путешественников и многое другое».

«Услуга тестируется в рамках новой концепции питания, которой предусмотрено, что еда готовится профессиональными поварами на фабриках-кухнях, упаковывается в стерильные контейнеры и поставляется в поезд, где блюда только разогревают».