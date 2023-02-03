«Покой нам снится»: предречение Василисы Володиной на 3 февраля

Астролог Василиса Володина в своей ежедневной рубрике про хорошие новости дня не обошла вниманием 3 февраля. Первая пятница месяца станет достаточно серьезным испытанием. Поскольку сутки, которые обычно работающим приносят радость и предвкушение выходных, на сей раз не являются поводом расслабиться.

«Солнце в квадрате к Урану, а значит, покой нам снится где-то вдалеке от этой планеты. Не только покой, но и будни там интереснее и веселее, воздух воздушнее, солнце горячее и пробок нет.

Хорошая новость в том, что внутренний метеоритный дождь дает прекрасные результаты, если подставить корытце в правильном месте. Включайтесь в обсуждения, изобретайте, думайте, как решить самую заурядную задачу по-новому. В общем, инициативы не жалеем», — советует астролог.