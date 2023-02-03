Работающие пенсионеры вздрогнули: августовский перерасчет решено отменить

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, в котором решено отменить перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Речь в нем идет о том, чтобы убрать эту категорию людей из числа застрахованных лиц, и работодатели перестанут платить за них страховые взносы в Соцфонд России. Из этих платежей и складывались основания пересчитывать и начислять дополнительные пенсионные баллы работающим бабушкам и дедушкам.

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Пенсионеры взволнованы, ведь это единственное для них повышение в году. Индексация в общем порядке для работающих пожилых не предусмотрена, поэтому ежегодный августовский перерасчет хоть что-то да прибавлял в кошелек.

По материалам сайта Pensnews.