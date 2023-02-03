В какие страны не пустят россиян без биометрического загранпаспорта: его уже не получить

С начала февраля выдача заграничных паспортов россиянам приостановлена. Речь идет о биометрическом документе нового образца, который действителен 10 лет. эта мера временная и вынужденная, так как связана с техническими сложностями – нехватка специальных чипов.
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Казалось бы, ситуацию могут исправить загранпаспорта, выдаваемые на 5 лет. Но дело в том, что не во все страны по нему пускают россиян. Руководитель практики разрешения споров и судебного представительства компании «Интерцессия» Григорий Скрипилев объяснил, куда путь соотечественникам без биометрического документа заказан.
«Никто не ограничивает получение документов старого образца. Они также подходят для путешествий по всему миру, кроме одной страны – Саудовской Аравии. Для получения визы в Саудовскую Аравию требуют заграничный паспорт нового образца», - цитирует эксперта mk.ru.