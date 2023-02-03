В какие страны не пустят россиян без биометрического загранпаспорта: его уже не получить

С начала февраля выдача заграничных паспортов россиянам приостановлена. Речь идет о биометрическом документе нового образца, который действителен 10 лет. эта мера временная и вынужденная, так как связана с техническими сложностями – нехватка специальных чипов.

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Казалось бы, ситуацию могут исправить загранпаспорта, выдаваемые на 5 лет. Но дело в том, что не во все страны по нему пускают россиян. Руководитель практики разрешения споров и судебного представительства компании «Интерцессия» Григорий Скрипилев объяснил, куда путь соотечественникам без биометрического документа заказан.