Новый тренд: советская авоська должна быть у каждой модницы

Российский стилист Екатерина Кузякина назвала несколько популярных предметов советского гардероба, которые вновь оказались в тренде.
Из аксессуаров дизайнер посоветовала приглядеться к сумкам-авоськам.
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Раньше авоськами пользовались из-за их практичности. Однако в наши дни к ее очевидным достоинствам добавляется разумное потребление и минимализм.
«Сейчас авоська – это не только экологичный, но и очень стильный аксессуар. В наши дни к ее бесспорным достоинствам добавляется разумное потребление и минимализм», – отметила Екатерина в беседе с Grazia.ru.
Напомним, ранее эксперты назвали популярную в 2023 году обувь.