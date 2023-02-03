Новый тренд: советская авоська должна быть у каждой модницы

Авоська

Авоська. Фото: Global Look Press 

Эксперт в области моды объявил этот аксессуар из СССР настоящим маст-хэвом.

Российский стилист Екатерина Кузякина назвала несколько популярных предметов советского гардероба, которые вновь оказались в тренде.

Из аксессуаров дизайнер посоветовала приглядеться к сумкам-авоськам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Раньше авоськами пользовались из-за их практичности. Однако в наши дни к ее очевидным достоинствам добавляется разумное потребление и минимализм.

«Сейчас авоська – это не только экологичный, но и очень стильный аксессуар. В наши дни к ее бесспорным достоинствам добавляется разумное потребление и минимализм», – отметила Екатерина в беседе с Grazia.ru.

Напомним, ранее эксперты назвали популярную в 2023 году обувь.

Читайте также