За скоростную сеть придется доплатить: ожидается скачок тарифов на мобильную связь в 2023-м

Эксперт рассказал, что средний рост тарифов на мобильную связь к концу 2023 года в России составит около 10%.

Причина все та же — инфляция, затронувшая все расходные статьи операторов.

Замруководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов рассказал в беседе с vnimanie.pro, что роста выше инфляции не будет. Повышение тарифов регулирует ФАС. И у них могут возникнуть вопросы, если цены будут завышены.

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Другие причины связаны с подорожанием затрат на телекоммуникационное оборудование, сокращением масштаба строительства и увеличением мощностей сетей.