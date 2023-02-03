Застройщики на грани нервного срыва: вот что происходит на рынке недвижимости

Застройщики бьют тревогу – жилье строится и вводится в эксплуатацию в больших объемах, но покупать его некому. За прошлый год, по данным сайта mk.ru, продажи «квадратных метров» рухнули на 22%. И то ли еще будет: покупательская способность соотечественников продолжает падать.

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Если негативная тенденция со спросом сохранится, а цены не снизить, то застройщиков и девелоперов «ждут серьезные проблемы», выразился руководитель аппарата Ассоциации "Национальное объединение застройщиков жилья" Кирилл Холопик. Он подчеркивает: разогнать спрос можно только снижением цен.

«Несмотря на разгон инфляции и повышение цен на продукты, идет многомесячное снижение стоимости стройматериалов. И это – потенциальный источник уменьшения цен на жилье», – рассказывает Холопчик про обстановку. – «Последние тренды – продавцы земли готовы снижать цену на землю, что тоже снизит себестоимость жилья. Это важно – это позволит в случае снижения спроса спокойно отреагировать застройщикам снижением цены без банкротства».

Данные московского Управления Росреестра свидетельствуют, что за последние пять лет наметилась еще одна тенденция – люди отдают предпочтение «вторичке». Это указывает на непростую ситуацию с первичкой – пузырь, раздувавшийся годами, кажется лопнул: покупатели ждут скорого снижения цен в этом сегменте и не спешат с приобретением квартир в новостройках.