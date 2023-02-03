Конец недели – не время расслабляться! Василиса Володина срочно предупреждает

Телеведущая и астролог Василиса Володина дала астропрогноз на первую неделю февраля. Всю семидневку искрит, как выразилась эксперт, Уран, и в конце недели он преподнесет в конфигурации с Полнолунием людям сюрпризов. Поэтому долгожданные выходные – это не время расслабляться. Следует проявить осторожность в словах, проявлять чуткость в отношениях, и не спешить с тратами.

«Воскресное полнолуние формирует конфигурацию с Ураном, который и так искрил всю неделю. Ждем кульминации усилий, налегаем на научные новости, ловим инсайты и собственный палец, зависший над кнопкой «оплатить», - срочно предупредила Володина Telegram.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»