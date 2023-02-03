«Не пытайтесь»: Глоба безотлагательно обратился к людям – 3 февраля уже на пороге

Продолжатель астрологической династии Богдан Глоба, младший сын Тамары Глобы, регулярно предупреждает людей о важном. Первая неделя, как сообщил ранее исследователь звезд, характеризуется им как взрывная, особенно в конце. И пятница – не время расслабляться. Придется усердно поработать 3 февраля, но при этом выше головы прыгать не стоит.

«Руководство в пятницу может потребовать от вас решения срочных задач. Постарайтесь выложиться по максимуму! Усилия совершенно точно окупятся в ближайшем будущем. Но выше головы прыгнуть все же не пытайтесь», - предупредил астролог.

Масла в огонь подольет Полнолуние, которое произойдет 5 февраля. Так что и в выходные расслабиться не получится.

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