Результат удивит: раскрыт забытый рецепт супервкусного салата из свеклы

Хозяйкам рассказали о вкусной закуске на основе свеклы, курицы и грецких орехов. Результат наверняка удивит: блюдо получится вкусным! Пальчики оближешь.
Итак, ингредиенты:
— свекла (три штуки);
— куриное филе (400 граммов);
— грецкий орех (50–80 граммов);
— чеснок (три зубчика);
— майонез.
Первым делом нужно запечь свеклу в фольге при 200 градусах в духовке на протяжении 45–50 минут. Позже нарезать ее на небольшие кубики. После отварить куриной филе и нарезать маленькими кусочками.
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После подготовки основных компонентов измельчите чеснок, а орехи порубите ножом и немного обжарьте без масла на сковороде. В конце нужно смешать все ингредиенты, заправив несколькими ложками майонеза, пишут «Белновости».