Результат удивит: раскрыт забытый рецепт супер-вкусного салата из свеклы

Первым делом нужно запечь свеклу в фольге при 200 градусах в духовке на протяжении 45-50 минут. Позже нарезать ее на небольшие кубики. После отварить куриной филе и нарезать маленькими кусочками.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль»

После подготовки основных компонентов измельчите чеснок, а орехи порубите ножом и немного обжарьте без масла на сковороде. В конце нужно смешать все ингредиенты, заправив несколькими ложками майонеза, пишут Белновости.