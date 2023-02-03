Результат удивит: раскрыт забытый рецепт супер-вкусного салата из свеклы

Салат из свеклы

Салат из свеклы. Фото: Global Look Press

Таким вкусным блюдом можно удивить и своих домашних, и гостей.

Хозяйкам рассказали о вкусной закуске на основе свеклы, курицы и грецких орехов. Результат наверняка удивит: блюдо получится вкусным! Пальчики оближешь.

Итак, ингредиенты: 

— свекла (три штуки);

— куриное филе (400 граммов);

— грецкий орех (50-80 граммов);

— чеснок (три зубчика);

— майонез.

Первым делом нужно запечь свеклу в фольге при 200 градусах в духовке на протяжении 45-50 минут. Позже нарезать ее на небольшие кубики. После отварить куриной филе и нарезать маленькими кусочками.

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После подготовки основных компонентов измельчите чеснок, а орехи порубите ножом и немного обжарьте без масла на сковороде. В конце нужно смешать все ингредиенты, заправив несколькими ложками майонеза, пишут Белновости.

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