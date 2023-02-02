«Авиасейлс» подобрал самые выгодные маршруты для путешествий в феврале

«Авиасейлс» рассказал, когда выгоднее бронировать авиабилеты.

Специалисты проанализировали, как меняются цены на популярные зарубежные направления в течение года.

Россиянам в феврале рекомендуют выбирать туры для отпуска в Абу-Даби (ОАЭ) и в этом же месяце покупать билеты в Турцию и Египет на весну. В среднем они будут практически в два раза дешевле, чем год назад.

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