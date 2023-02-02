«Авиасейлс» подобрал самые выгодные маршруты для путешествий в феврале

«Авиасейлс» рассказал, когда выгоднее бронировать авиабилеты.
Специалисты проанализировали, как меняются цены на популярные зарубежные направления в течение года.
Россиянам в феврале рекомендуют выбирать туры для отпуска в Абу-Даби (ОАЭ) и в этом же месяце покупать билеты в Турцию и Египет на весну. В среднем они будут практически в два раза дешевле, чем год назад.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«В феврале выгоднее лететь в Абу-Даби (ОАЭ). Билеты в Эмираты с вылетом зимой выгоднее брать минимум за две недели до поездки. Авиабилеты Москва – Абу-Даби с пересадкой на февральские праздники можно найти от 12 тысяч рублей», – объяснили аналитики в беседе с ria.ru
Эксперты подчеркнули, что дальновидные путешественники бронируют билеты заранее. В таком случае они получают максимальную выгоду.